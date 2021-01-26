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Мишустин призвал не допустить роста цен при онлайн-продаже лекарств

11:58
  • вторник
  • 26 января 2021

При дистанционной покупке лекарств существует много рисков, заявил премьер

Во вторник стартовал второй социальный онлайн-форум "Единой России". Итоги и перспективы взаимодействия с правительством обсудили Михаил Мишустин и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам главы кабмина, с начала пандемии "Единая Россия" активно участвует в разработке мер помощи гражданам. Речь в том числе о субсидии на оплату коммунальных услуг и дистанционной продаже безрецептурных лекарств, передает "ТВ Центр".

"Мы в апреле сделали соответствующие поправки и начали торговлю дистанционно безрецептурными лекарствами. Но что очень важно сегодня – изменения в закон, которые мы также с Вами обсуждали, прошли общественные слушания. Но, пожалуй, что ещё более важно – не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции. Потому что, когда человек будет заказывать дистанционно, очень много рисков того, что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться", - заявил Мишустин.

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