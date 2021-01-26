В Москве от коронавируса вылечились еще 5572 пациента

Скончались за сутки 70 человек

После прохождения лечения в Москве от COVID-19 выздоровели еще 5572 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

"Подтверждено 2317 новых случаев заражения, госпитализировано 1187 человек, скончалось 70 пациентов", - добавили в оперштабе.

Там также напомнили правила поведения при появлении симптомов ОРВИ: необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили еще 18241 случай заражения коронавирусом - это самый низкий показатель с начала ноября. Общее число инфицированных - 3756931. Скончались 70482 пациента.

В Роспотребнадзоре же отметили, что в стране сделали уже больше 100 миллионов тестов на коронавирус. 648799 человек остаются под медицинским наблюдением.

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