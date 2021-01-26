Минздрав смягчит правила работы стоматологий

Об этом просил бизнес-омбудсмен Бориса Титова

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин направил письмо в адрес бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором говорится, что ведомство согласно смягчить правила, регламентирующие работу стоматологических клиник. Об этом пишет ТАСС.

Титов в конце 2020 года обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой скорректировать приказы Минздрава, согласно которым в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф (аппарат для снимков полости рта) и ортопантомограф (аппарат для панорамной съемки зубов). Также Титов в своем обращении говорил, что клиники обязывают оформлять протокол на каждое рентгенологическое исследование врачом-рентгенологом в течение 24 часов.

Согласно прорабатываем Минздравом изменениям, стандарт оснащения кабинета изменится (либо радиовизиограф, либо ортопантомограф), а анализ результатов рентгенологических исследований оставят за стоматологом.

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