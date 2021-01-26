ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав смягчит правила работы стоматологий

11:56
  • вторник
  • 26 января 2021

Об этом просил бизнес-омбудсмен Бориса Титова

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин направил письмо в адрес бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором говорится, что ведомство согласно смягчить правила, регламентирующие работу стоматологических клиник. Об этом пишет ТАСС.

Минздрав упростил условия хранения для вакцины "Спутник V"
Глава Минздрава назвал условие для отмены масок

Титов в конце 2020 года обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой скорректировать приказы Минздрава, согласно которым в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф (аппарат для снимков полости рта) и ортопантомограф (аппарат для панорамной съемки зубов). Также Титов в своем обращении говорил, что клиники обязывают оформлять протокол на каждое рентгенологическое исследование врачом-рентгенологом в течение 24 часов.

Согласно прорабатываем Минздравом изменениям, стандарт оснащения кабинета изменится (либо радиовизиограф, либо ортопантомограф), а анализ результатов рентгенологических исследований оставят за стоматологом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа стоматологии
Работа стоматологии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.