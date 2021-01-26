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"Копия Кардашьян": почему российские звезды одинаковые в Instagram

12:41
  • вторник
  • 26 января 2021

Стандарты красоты делают девушек похожими друг на друга

В современном мире сформировались определенные стандарты красоты, которым многие женщины стараются соответствовать. Не обошла эта тенденция и звезд – недавно певица Нюша опубликовала снимок, на котором поклонники спутали ее с Оксаной Самойловой. Психолог Анастасия Новикова рассказала, откуда пошла мода копировать других людей.
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На примере ситуации с Нюшей специалист объяснила, что исполнительница вряд ли планировала скопировать образ Самойловой или кого-то еще. Просто девушка старалась "подогнать" себя под общепризнанный "идеал красоты", моду на который ввела несколько лет назад Ким Кардашьян.

"Еще очень давно, такая личность, как Ким Кардашьян, являющаяся иконой стиля, возможно, неосознанно, но запустила тренд на инстаграм-лицо. Что это означает? Это своего рода те идеальные пропорции во внешности, которые считаются вот уже который год идеалом. То есть пухлые губы, кошачий взгляд — густая подводка со стрелкой по верхнему веку, густые брови, высокие скулы, маленький носик, заостренный подбородок, и невысокий лоб", - сказала Новикова.

Психолог отметила, что в погоне за стандартной внешностью девушки так или иначе начинают напоминать Кардашьян. "Она стала в некоторой степени ориентиром для всех, официальным лицом Instagram. И заметьте, у всех Instagram-блогеров, которые задействованы в сфере красоты, именно такая внешность, как у Ким. То есть копия", - подчеркнула эксперт.

Новикова добавила, что копирование чужого стиля не приводит ни к чему хорошему – изменчивая мода толкает женщин на постоянные "переделки" своей внешности. Кроме того, копируя внешность чужого человека, можно лишиться своих "неповторимых особенностей", передает "Вечерняя Москва".

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