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В Германии за сутки умерли более 900 пациентов с коронавирусом

12:08
  • вторник
  • 26 января 2021

Заболели больше 6 тысяч

Больше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии за последние сутки. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости в стране.

Кроме того, за последние сутки в Германии зафиксировано 903 летальных исхода. Накануне от коронавируса скончались 214 человек.

Всего с начала эпидемии в Германии медики зафиксировали 2148077 случаев заражения. Скончались 52990 человек.

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