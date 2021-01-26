В Москве задержали гендиректора компании "Экоком"

Фирма занималась дегазацией полигона "Кучино"

Как сообщили в пресс-службе Тверского суда, в Москве был задержан австрийский бизнесмен Оливер Кайзер, гендиректор компании "Экоком".

"В суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Оливера Кайзера, гражданина Австрии", - приводит заявление суда РБК.

Дело заведено по статье о незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как уточняется в материале, в 2017 году администрация Балашихи заключила с "Экоком" контракт на сбор и утилизацию свалочного газа, образующегося на мусорном полигоне "Кучино". Кайзер оценивал стоимость проекта в 3,5-4 миллиарда рублей. Через некоторое время Роспотребнадзор выявил нарушения при рекультивации полигона: по данным ведомства, "Экоком" не согласовывала с властями объем выбросов и не контролировала состояние воздуха на прилегающих территориях.

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