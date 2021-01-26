Во Флориде предложили перенести туда Олимпиаду

По действующим планам, ОИ пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа

Как сообщил принадлежащий компании NBC телеканал WFLA, глава финансового управления штата Флорида Джимми Патронис предложил руководителю Международного олимпийского комитета Томасу Баху перенести из Токио во Флориду летние Олимпийские игры 2021 года. Внимание на репортаж обратил ТАСС.

Свою просьбу Патронис обосновал тем, что в штате представлены развитая транспортная сеть и гостиничная инфраструктура, а также современные спортивные объекты, на которых можно проводить соревнования самого высокого уровня. Как на предложение отреагировал Бах, не уточняется.

Согласно изначальным планам, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. Название "Токио - 2020" при этом было решено сохранить.

Ранее глава МОК заявил, что о повторном переносе или отмене ОИ речь не идет. Вместе с тем СМИ писали, что власти Японии как раз таки склоняются к отмене соревнований ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

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