ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

Единственный фигурант дела - гражданин Франции и Северной Македонии

Как пишет "Коммерсант", в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о попытке вывезти из России в США военные радиостанции Р-187-П1 "Азарт".

В деле только один фигурант - это Тони Стефановски, имеющий двойное гражданство (Франции и Северной Македонии). Он, по информации издания, получил заказ от американца Джорджа Энтони Олвена - президента частной охранной фирмы AG Global Inc. Рации тому были нужны, как он заверял сам, для хорошей связи во время охоты в саванне.

Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии, сообщили в пресс-службе суда. Он был арестован 27 декабря 2019 года. Стефановски задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, когда он вышел из машины, где его пособник передал ему рации. Действия обвиняемого были квалифицированы как приготовление к контрабанде военной техники. Попытки допросить главу AG Global успехом не увенчались.

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