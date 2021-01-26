ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

12:46
  • вторник
  • 26 января 2021

Единственный фигурант дела - гражданин Франции и Северной Македонии

Как пишет "Коммерсант", в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о попытке вывезти из России в США военные радиостанции Р-187-П1 "Азарт".

Три десятка бомб обнаружили сотрудники ФСБ в доме жителя Архангельска
В Москве задержали гендиректора компании "Экоком"

В деле только один фигурант - это Тони Стефановски, имеющий двойное гражданство (Франции и Северной Македонии). Он, по информации издания, получил заказ от американца Джорджа Энтони Олвена - президента частной охранной фирмы AG Global Inc. Рации тому были нужны, как он заверял сам, для хорошей связи во время охоты в саванне.

Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии, сообщили в пресс-службе суда. Он был арестован 27 декабря 2019 года. Стефановски задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, когда он вышел из машины, где его пособник передал ему рации. Действия обвиняемого были квалифицированы как приготовление к контрабанде военной техники. Попытки допросить главу AG Global успехом не увенчались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащий во время сеанса связи
Военнослужащий во время сеанса связи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.