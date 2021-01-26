Малышева рассказала об опасности родниковой воды

Телеведущая не рекомендовала употреблять такую воду
Елена Малышева предупредила россиян, что употребление родниковой воды может оказаться опасным. Телеведущая объяснила, что в такой воде высока вероятность присутствия инфекции.
Малышева заявила, что родниковая вода может серьезно навредить здоровью человека. В качестве подтверждения своих слов она рассказала историю жительницы Буйнакска, ребенок которой жаловался на боли в животе и продолжительную диарею, при этом мальчик пил родниковую воду.
"Как люди не понимают, что это источник инфекций! Такая вода может стать источником дизентерии, кишечной палочки и прочих заболеваний!" - подчеркнула врач.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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