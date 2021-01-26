Песков назвал беспрецедентным уровень насилия на акциях 23 января

Напряженность спровоцировали участники акции, считают в Кремле

Уровень насилия со стороны протестующих на акции 23 января в Москве был беспрецедентным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, случаев агрессии со стороны участников несогласованной акции было гораздо больше, чем "нежелательных проявлений в действиях правоохранителей".

"Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих самых акций. Здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого", - заявил Песков.

Он признал, что со стороны представителей правоохранительных органов были случаи необоснованной грубости. На них уже отреагировало руководство полиции и ОМОНа.

"И сами сотрудники, которые допустили такие действия. Там и разбирательства служебные ведутся. Об этом незамедлительно было сообщено", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит "Интерфакс".

Говоря в целом об акциях протеста, Дмитрий Песков заявил, что те, кто прикрывается на них детьми, похожи на террористов. По его словам, часто подростки участвуют в таких мероприятиях из любопытства и "абсурдного желания поучаствовать в шумной тусовке".

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали организаторов и участников об ответственности за участие в них.

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