Кремль назвал энергичными контакты России и США по продлению СНВ-3

Ранее Белый дом предложил российской стороне продлить договор на пять лет

Москва и Вашингтон ведут энергичные контакты по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "время до истечения срока действия договора стремительно убывает". Он также обратил внимание на важность продления СНВ-3 для всего мира, передает ТАСС.

22 января новая администрация США предложила России продлить СНВ-3 на максимально возможный пятилетний срок. В Белом доме отметили, что дальнейшее действие договора отвечает национальным интересам США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по проблемным вопросам, несмотря на разногласия между странами по ряду позиций.

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