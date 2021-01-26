Мишустин назвал сроки выхода третьей российской вакцины в оборот

И потребовал сделать все, чтобы люди долго не ждали прививку

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья отечественная вакцина от коронавируса поступит в оборот в ближайший месяц. Об этом пишет ТАСС.

"Важно так организовать процесс [массовой вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", - добавил председатель правительства.

Процесс регистрации вакцины от центра Чумакова ("КовиВак") стартовал 20 января. Соответствующие документы уже поступили в Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день в России зарегистрировали две вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Спутник V", созданный центром имени Гамалеи. С 18 января в стране идет массовая прививочная кампания.

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