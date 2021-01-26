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Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах

13:06
  • вторник
  • 26 января 2021

В стадии стабилизации - 60 субъектов страны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России в целом остается стабильной, при этом в 22 регионах страны заболеваемость снижается.

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"В стадии снижения находятся 22 субъекта, в стадии стабилизации - 60, в стадии продолжающегося роста находятся три субъекта. Это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область", - отметила глава ведомства, которую цитирует ТАСС.

Она уточнила, что коэффициент распространения COVID-19 в 80 регионах России составляет меньше 1.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции может снизиться вдвое уже к середине весны. При этом далее возможен всплеск в связи с естественным сезонным пиком.

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