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Заболевшую COVID-19 Фрейндлих перевели из реанимации

13:34
  • вторник
  • 26 января 2021

Артистка все еще находится в больнице

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих переведена из реанимации в лечебное отделение, рассказали в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Ранее актриса была госпитализирована с коронавирусом.
Стало известно о самочувствии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Фрейндлих доставили в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА 25 декабря, до этого артистка неделю лечилась от COVID-19 дома, передает РИА Новости.

"Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию", сообщили в театре.

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Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
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