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Ученые определили вещество, снижающее риск смерти от COVID-19

13:34
  • вторник
  • 26 января 2021

Исследование провели американские эксперты

Вероятность летального исхода при коронавирусе существенно ниже, если у человека высокий индекс Омега-3 (суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец). К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

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На индекс были изучены анализы крови ста пациентов с COVID-19. Четырнадцать из этих пациентов умерли. Оказалось, что 13 смертей из 14 приходятся на группу с минимальным индексом O3I - менее 5,7%. Вместе с тем регрессионный анализ, скорректированный по возрасту и полу, показал, что вероятность смерти у тех, кто находится в этой группе, в четыре раза выше по сравнению с теми, кто обладает высоким уровнем O3I.

Ранее эксперты рассказали, как вернуть обоняние и вкус при коронавирусе. Нужно несколько раз в день по 20 секунд стараться воспринимать запахи. Подойти могут любые сильные ароматы: гвоздика, чеснок, кардамон, корица. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А.

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