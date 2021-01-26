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Потепление может негативно сказаться на работоспособности москвичей

14:05
  • вторник
  • 26 января 2021

Погодные изменения влияют на многие сферы жизни

Вернувшаяся в столицу теплая погода может сказаться на работоспособности москвичей, считает терапевт Надежда Чернышова.
Врач объяснила, как легче пережить изменения погоды

По словам врача, потепление может спровоцировать сонливость, вялость и плохую работоспособность. Это объясняется реакцией организма на снижение атмосферного давления.

"Как правило, такая теплая, сырая и пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением. Это давление у очень многих людей вызывает упадок сил, сонливость, низкую работоспособность и апатичную вялость", - объяснила Чернышова.

Она добавила, что метеозависимость ярче всего проявляется с возрастом, поскольку сосуды начинают реагировать на погодные изменения. Терапевт посоветовала бороться с апатией при помощи прогулок на свежем воздухе и физических нагрузок. Также лучше всего наладить режим дня, чтобы ложиться до полуночи и просыпаться примерно в одно и то же время, передает Москва24.

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