Потепление может негативно сказаться на работоспособности москвичей

Погодные изменения влияют на многие сферы жизни
Вернувшаяся в столицу теплая погода может сказаться на работоспособности москвичей, считает терапевт Надежда Чернышова.
По словам врача, потепление может спровоцировать сонливость, вялость и плохую работоспособность. Это объясняется реакцией организма на снижение атмосферного давления.
"Как правило, такая теплая, сырая и пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением. Это давление у очень многих людей вызывает упадок сил, сонливость, низкую работоспособность и апатичную вялость", - объяснила Чернышова.
Она добавила, что метеозависимость ярче всего проявляется с возрастом, поскольку сосуды начинают реагировать на погодные изменения. Терапевт посоветовала бороться с апатией при помощи прогулок на свежем воздухе и физических нагрузок. Также лучше всего наладить режим дня, чтобы ложиться до полуночи и просыпаться примерно в одно и то же время, передает Москва24.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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