В Госдуме обсудили проблему вовлечения детей в незаконные акции

Вячеслав Володин назвал это частью кампании по ослаблению России

Недопустимость вовлечения детей в незаконные митинги обсудили во вторник в Госдуме на заседании президиума фракции "Единая Россия". Участие в дискуссиях принял Вячеслав Володин, передает "ТВ Центр".

Как отметил спикер нижней палаты парламента, попытки втянуть несовершеннолетних в несанкционированные акции - это часть масштабной кампании по ослаблению России. Вячеслав Володин призвал сделать всё необходимое, чтобы привлечь организаторов незаконных митингов к ответственности.

"Понятно, почему все эти провокации начинают набирать обороты. Страна развивается, начинает всё больше влиять в мире, с ней вынуждены считаться. И это не нравится. Нам создают напряжение, пытаются ослабить", - заявил Володин.

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