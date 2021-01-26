Испытания первого беспилотного аэротакси в Москве сняли на видео

Будущее почти наступило

Без пробок и дорожных происшествий: в Москве протестировали первое летающее такси. Дрон поднимается на 150 метров над землёй и развивает скорость, которая для обычного городского транспорта - просто мечта: 200 километров в час. При этом беспилотник вместителен и взлетает с любого места.

Дроны наступают! Под футуристическим слоганом, скорее, больше похожим на анонс к фантастическому кино, в столичных "Лужниках" стартуют испытания первого российского пассажирского двухместного беспилотника. Черно-белый летательный аппарат, своими габаритами схожий с пассажирским микроавтобусом, создатели уже в ближайшем будущем планируют доработать и использовать, как самоуправляемое аэротакси для перевозки пассажиров и грузов массой до 300 килограммов.

"Он умеет сам передвигаться по земле, он может взлетать-садиться вертикально с любого парковочного места. Любая тяга здесь создается пропеллерами, а движение вперед осуществляется за счет маршевых двигателей, которые расположены на корме чуть выше пассажиров", - сообщил генеральный директор компании-разработчика Александр Атаманов.

Прототип аэротакси в копилке его разработчиков уже второй масштабный проект по превращению дронов в пассажирский транспорт. А впервые в мире высоких технологий компания стала известна благодаря своим летающим мотобайкам, которые уже вышли в серийное производство и активно тестируются в сотрудничестве с полицией Дубая. Новая разработка по задумке стартаперов сможет перевозить пассажиров на высоте до 150 метров над Землей и развивать скорость до 200 километров в час. Для безопасности аппараты будут в обязательном порядке оснащать парашютами.

— А вот это вот катапульта?

— Нет, катапульта, это когда Вас выбрасывает вместе с креслом из машины. Слава Богу, такого не требуется. Здесь у нас закреплен рычаг, который приводит в действие данную спасательную систему. Она подбрасывается при помощи пиротехнического патрона, который подбрасывает парашют на нужную высоту, чтобы вы все равно мягко приземлились. Даже в случае необходимости выбросить парашют.

Свой первый шаг в будущее, а точнее первый презентационный полет, чудо-машина готовится совершить перед объективами десятков видеокамер. Под рев пропеллеров она отрывается от бетонного пола, зависает над ним на несколько секунд и вновь садится на место. Тому виной оказалась разрядившаяся батарея – пока что бутылочное горлышко для всех грузовых дронов. После подзарядки прототипа будущего такси от обычной розетки аппарат снова поднимается в воздух и теперь уже победно пролетает намеченную дистанцию. А ещё пары другой подзарядок хватает, чтобы отправить в будущее всех желающих протестировать агрегат

Впрочем, пока эта стадия испытаний прототипа аэротакси всего лишь одна из первых. В будущем аппарат ещё планируют доработать и укомплектовать шумоизолирующей защитной кабиной для пассажиров. Похожие разработки сейчас активно ведутся во многих крупных мегаполисах мира, а в Гонконге похожие дроны уже используют для проведения воздушных экскурсий для туристов на небольшой высоте. По подсчетам разработчиков, в России сервис аэротакси могут запустить уже к 2025 году.

Татьяна Сидорова, Алексей Комаров, Максим Мирошниченко. "ТВ Центр".

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