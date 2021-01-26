Собянин объявил о начале строительства инновационного кластера МГУ

Масштабный проект реализуется по поручению Владимира Путина

Инновационный научно-технический центр МГУ "Воробьевы горы" в ближайшие годы возведут в столичном районе Раменки. О начале строительства сегодня объявил мэр Сергей Собянин. На церемонии также присутствовал ректор университета Виктор Садовничий.

Масштабный проект реализуется по поручению Владимира Путина, отмечает "ТВ Центр". На территории почти в 20 гектаров появятся 9 кластеров. Среди основных направлений их деятельности будут биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, космические исследования. Резидентами центра смогут стать инновационные предприятия.

"Мы начали подбор резидентов для этого корпуса. И уже около десятка записалось на платформе Московского инновационного кластера. За этот период времени надо сформировать реальную команду тех, кто будет работать. Я уверен, конечно, здесь будут новые инновационные предприятия. Но это огромная возможность для студентов, аспирантов МГУ, преподавателей, профессуры реализовать на базе этого кластера самые амбициозные мечты, самые удивительные проекты", - сообщил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"