Как работает Филатовская детская больница в условиях пандемии

Обычную деятельность она не прерывала

За минувший год Филатовская больница приняла почти три тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, осложненных сопутствующими заболеваниями. Но клиника не прерывала и свою обычную деятельность. Каждый день туда поступают дети со всех уголков страны с самыми разными диагнозами.

10-месячный Тимофей в родной Брянск возвращается после успешной операции. У мальчика - врожденный гидронефроз. С такой щепетильной проблемой родители решили обратиться к врачам детской Филатовской больницы.

"Были наслышаны о хорошем качестве, о диагностике хорошей, своевременном оперативном вмешательстве. Мы за 10 дней полностью обследовали ребенка, ему уже сделали операцию", - говорит Ирина Бельская.

Операция у Тимофея прошла успешно, так же как и у этого маленького пациента. У мальчика не один, а сразу три порока развития: пищеварительная и выделительная системы еще у в утробе мамы сформировались неправильно. Врачам пришлось буквально заново их создавать. Здесь оперируют с самыми разными пороками: сердца, почек, легких и других жизненно важных органов.

"Особенность этой клиники в том, что эти операции мы выполняем в том возрасте, когда у ребенка отсутствует психоэмоциональный контроль, и поэтому послеоперационный период у таких детей протекает легче. Дети не помнят, что было у них после операции и большинство наших пациентов - к возрасту 6 месяцев являются уже такими абсолютно здоровыми детьми. И все их органы и системы функционируют абсолютно так же, как и у здорового ребенка", - говорит заместитель главного врача по хирургии Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Ольга Мокрушина.

Филатовская - третья в мире, вторая в стране и первая в Москве специализированная детская больница. В этих стенах и зарождалось детское здравоохранение России. Больницу открыли в декабре 1842 года. Под эти нужны на Малой Бронной была куплена усадьба вдовы генерал-лейтенанта Неклюдова. Впоследствии это задание неоднократно перестраивалось. Врачи здесь всегда использовали самые передовые методики.

В руках у врачей красные розы и белые хризантемы. Так медики Филатовской больницы выражают почтение великому Хирургу.

"Это то, что сейчас принято называть "научными школами". В частности, это научная школа детской хирургии, становление которой происходило именно здесь благодаря инициативе, благодаря перспективному видению Юрия Федоровича", - говорит главврач больницы Антонина Чубарова.

Так, в детской Филатовской больнице были разработаны и активно проводятся и сейчас пластические операции. Здесь могут восстанавливать жизненно важные органы даже у самых маленьких пациентов.

Елена Сахно, Илья Ушаков, Василий Батурин, "ТВ Центр".

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