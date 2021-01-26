ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Реставрация фасада Бабаевской фабрики в Москве завершена

15:21
  • вторник
  • 26 января 2021

Не все горожане узнали особняк

В Москве завершили реставрацию знаменитого фасада Бабаевской фабрики. Причём так, что горожане особняк даже не узнали. Местные жители привыкли, что историческое здание, которое изображено на конфетах - красное. Оказалось, что это совсем не так. Во всяком случае, основатель предприятия, Степан Абрикосов, видел его совсем в другом цвете.

Особняк на пересечении улиц Лобачика и Малой Красносельской известен далеко за пределами столицы: его изображение – символ Бабаевской фабрики. Однако после реконструкции местные жители дом не узнали: цвет здания изменился с красного на салатовый.

Короткий опрос показал: есть и те, кто вообще не заметил преображения, кому это безразлично, а кто-то и вовсе остался доволен изменениями (см. видео репортажа).

В 1804 году крепостной крестьянин Степан Абрикосов получил вольную, переехал в Москву и занялся изготовлением сладостей. Его сын превратил небольшую конфетную мастерскую в мануфактуру. А внук стал действительным статским советником и поставщиком императорского двора. Построенный в 1905 году при фабрике особняк был служебным жильем кондитеров.

В этом доме жил, как сейчас говорят, топ-менеджмент фабрики. На первом этаже - управляющие, на втором - сам Абрикосов. Шикарная 350-метровая квартира: несколько спален, каминная, гостиная и даже музыкальный салон, где стояло фортепиано.

После революции фабрику национализировали, вскоре она получила имя главы Сокольнического райисполкома Петра Бабаева. 100 лет несколько поколений москвичей лицезрели особняк в красном цвете. Но под многочисленными слоями краски советских времен архитекторы обнаружили следы царской эпохи.

"В ходе реставрации были выполнены послойные снятия красочного слоя. И вот как раз в данном месте мы видим десятым слоем авторский цвет, который был в этом интерьере", - сообщила руководитель проектной мастерской службы заказчика Алена Казарова.

Им оказался нежно-оливковый - характерный для русского модерна. Это далеко не первый случай в столице, когда в ходе реставрации находят и возвращают историческим зданиям их первоначальный вид.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
Бабаевская фабрика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.