Реставрация фасада Бабаевской фабрики в Москве завершена

Не все горожане узнали особняк

В Москве завершили реставрацию знаменитого фасада Бабаевской фабрики. Причём так, что горожане особняк даже не узнали. Местные жители привыкли, что историческое здание, которое изображено на конфетах - красное. Оказалось, что это совсем не так. Во всяком случае, основатель предприятия, Степан Абрикосов, видел его совсем в другом цвете.

Особняк на пересечении улиц Лобачика и Малой Красносельской известен далеко за пределами столицы: его изображение – символ Бабаевской фабрики. Однако после реконструкции местные жители дом не узнали: цвет здания изменился с красного на салатовый.

Короткий опрос показал: есть и те, кто вообще не заметил преображения, кому это безразлично, а кто-то и вовсе остался доволен изменениями (см. видео репортажа).

В 1804 году крепостной крестьянин Степан Абрикосов получил вольную, переехал в Москву и занялся изготовлением сладостей. Его сын превратил небольшую конфетную мастерскую в мануфактуру. А внук стал действительным статским советником и поставщиком императорского двора. Построенный в 1905 году при фабрике особняк был служебным жильем кондитеров.

В этом доме жил, как сейчас говорят, топ-менеджмент фабрики. На первом этаже - управляющие, на втором - сам Абрикосов. Шикарная 350-метровая квартира: несколько спален, каминная, гостиная и даже музыкальный салон, где стояло фортепиано.

После революции фабрику национализировали, вскоре она получила имя главы Сокольнического райисполкома Петра Бабаева. 100 лет несколько поколений москвичей лицезрели особняк в красном цвете. Но под многочисленными слоями краски советских времен архитекторы обнаружили следы царской эпохи.

"В ходе реставрации были выполнены послойные снятия красочного слоя. И вот как раз в данном месте мы видим десятым слоем авторский цвет, который был в этом интерьере", - сообщила руководитель проектной мастерской службы заказчика Алена Казарова.

Им оказался нежно-оливковый - характерный для русского модерна. Это далеко не первый случай в столице, когда в ходе реставрации находят и возвращают историческим зданиям их первоначальный вид.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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