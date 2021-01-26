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В Москве коммунальщики работают в усиленном режиме из-за резкого потепления

15:13
  • вторник
  • 26 января 2021

Чтобы предотвратить подтопления, рабочие очищают водоприемные колодца от грязи и наледи

После резкого потепления на улицах города теперь постоянно дежурят сотрудники "Мосводостока", сообщает "ТВ Центр".

Всего за несколько дней высота сугробов уменьшилась на 10 сантиметров. Снег налипает на решетки и забивает водостоки. Чтобы предотвратить подтопления, рабочие очищают водоприемные колодца от грязи и наледи при помощи специальных комбинированных машин, которые не только устраняют загрязнения, но и откачивают воду. Всего на улицах столицы дежурят 160 бригад и почти 130 единиц техники.

"Бригады после поступления заявки центральной диспетчерской незамедлительно выезжают на место заявки и в кратчайшие сроки устраняют ее. Происходит очистка водосточных колодцев. Лужа просто стекает и уходит, а шуйга образуется на решетке и временно приостанавливает пропуск воды, пропускает, но медленно", - сказал замначальника ЭГТР-1 ГУП "Мосводосток" Дмитрий Куприенко.

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