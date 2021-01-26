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В Москве задержали двух участников незаконной акции 23 января

14:00
  • вторник
  • 26 января 2021

В ближайшее время им предъявят обвинения

В Москве задержали двух уроженцев Калмыкии за применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по городу.

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Как уточняется в публикации, один из задержанных несколько раз ударил сотрудника полиции по голове вблизи Пушкинской площади. Второй сбил полицейского машиной на территории Пресненского района. В ближайшее время обоим участникам митингов предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие продолжает работу по установлению всех причастных к совершению противоправных действий на территории столицы в минувшую субботу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень насилия со стороны протестующих на акции 23 января в Москве был беспрецедентным. По словам кремлевского спикера, случаев агрессии со стороны участников несогласованной акции было гораздо больше, чем "нежелательных проявлений в действиях правоохранителей".

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали организаторов и участников об ответственности за участие в них.

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