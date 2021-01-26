Премьер Италии заявил об уходе в отставку

Джузеппе Конте намерен покинуть должность

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте намерен оставить занимаемый пост и уйти в отставку. Об этом он сообщил во вторник, 26 января.

В ближайшее время его прошение будет передано президенту Италии Серджо Маттарелле, после чего глава страны либо откажет Конте в отставке, либо примет ее. В последнем случае будут назначены новые выборы в парламент.

Также предполагается, что Маттарелла рассчитывает поручить Конте сформировать в стране новое правительство. Перед окончательным принятием этого решения президент проконсультируется с главами итальянских партий, передает Corriere della Sera.

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