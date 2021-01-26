Путин отметил талант и щедрость скончавшегося Приходько

Бывший вице-премьер умер после долгой болезни на 65-м году жизни

Президент Владимир Путин направил родным умершего сегодня бывшего вице-премьера России Сергея Приходько телеграмму с соболезнованиями.

"Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько - человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы", - отметил глава государства.

По словам Путина, на самых разных направлениях государственной работы были востребованы управленческий опыт и широкий кругозор покойного.

Особо президент отметил вклад Приходько в укрепление внешнеполитических позиций России. Как подчеркнул российский лидер, бывший вице-премьер всегда действовал профессионально и надежно.

О кончине Приходько в возрасте 64 лет стало известно во вторник. Как пишут СМИ, у него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

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