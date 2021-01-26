ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил талант и щедрость скончавшегося Приходько

14:20
  • вторник
  • 26 января 2021

Бывший вице-премьер умер после долгой болезни на 65-м году жизни

Президент Владимир Путин направил родным умершего сегодня бывшего вице-премьера России Сергея Приходько телеграмму с соболезнованиями.

Пандемия и незаконные акции: Путин ответил на вопросы студентов
Путин назвал преимущества ЕГЭ

"Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько - человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы", - отметил глава государства.

По словам Путина, на самых разных направлениях государственной работы были востребованы управленческий опыт и широкий кругозор покойного.

Особо президент отметил вклад Приходько в укрепление внешнеполитических позиций России. Как подчеркнул российский лидер, бывший вице-премьер всегда действовал профессионально и надежно.

О кончине Приходько в возрасте 64 лет стало известно во вторник. Как пишут СМИ, у него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Приходько
Сергей Приходько
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.