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Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у россиян

15:56
  • вторник
  • 26 января 2021

Злоумышленники могут действовать от имени "Почты России"

В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом методе мошенников по выманиванию денег у россиян. На почту приходит странная доплата, в которой "Почта России" якобы требует доплатить за доставку посылки, рассказала старший контент-аналитик антивирусной компании Татьяна Щербакова.

"В последние месяцы мы наблюдаем всплеск фишинговых писем якобы от имени различных компаний из сферы логистики на разных языках, в том числе и на русском. Текст всех писем похож: злоумышленники просят доплатить небольшую сумму денег, ссылаясь на непредвиденные расходы. На фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты", - объяснила специалист мошенническую схему.

Она отметила, что злоумышленники заметно активизировались в период пандемии, поскольку в это время значительно увеличилось количество онлайн-заказов и интернет-шоппинга.

Щербакова подчеркнула, что "Почта России" действительно иногда использует электронную почту для взаимодействия с гражданами, однако для рассылки всегда используются адреса @pochta.ru или @russianpost.ru.

В "Лаборатории Касперского" призвали россиян внимательно проверять адрес отправителя, особенно если в письме просят сообщить личную информацию или перечислить деньги, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, проверять всю информацию о доставке на официальном сайте сервиса, а также установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама, передает РИА Новости.

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