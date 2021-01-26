Собянин заложил первый камень кластера "Ломоносов" будущего ИНТЦ МГУ

Подбор резидентов для работы в нем уже стартовал

В Москве началось строительство крупнейшего научно-технологического центра МГУ. Первый корпус, который получил имя "Ломоносов", будет готов уже через два года. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, около десяти резидентов уже изъявили желание здесь работать. Но свои идеи смогут реализовать и студенты Московского государственного университета.

Будущая технологическая долина - пока долина строительная. На объекте задействовано свыше 1100 единиц спецтехники: экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. А самосвалы – они продолжают расчищать территорию - совершают больше 2500 рейсов в сутки. Еще один вид работ - изучение грунта, от этого зависит, на какую глубину будут забивать сваи корпусов научно-технологического центра.

Если смотреть на высотку МГУ со стороны парка 50-летия Октября, то первый кластер появится слева на фоне домов. Это будет здание, состоящее из 3-х блоков высотой до 11 этажей - проект пока на этапе согласования. Там разместятся офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний.

Всего на площади свыше 17 гектаров появятся 9 кластеров. В каждом из них отдельные исследования: нанотехнологии, робототехника, биомедицина, космические исследования, информационные технологии, геономия и экология. Также возведут междисциплинарный и управленческий кластеры. Все здания будут объединены центральным общественным пространством - площадью со сквером. Сегодня старт стройке дал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вчера у МГУ был день рождения. Поздравляю! И чтобы такая годовщина не исчезла бесследно, по поручению президента России мы сегодня начинаем строительство крупнейшего научно-технологического кластера Москвы. И, пожалуй, самого крупного инновационного проекта Московского государственного университета за всю его историю. Сегодня мы здесь закладываем первый главный и самый большой корпус с символическим названием "Ломоносовский". Надеюсь, через два года здесь будет уже возведён новый корпус", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

До последнего времени территория будущего научно-технологического центра, зарезервированная под нужды МГУ еще в 50-е годы XX века, была занята некапитальными гаражами и множеством других, часто нелегальных построек. После их сноса и возведения НТЦ здесь будут трудиться ученые и инженеры. То есть стартапы, располагающие продуктами, доказавшими свою жизнеспособность, средние технологические компании, а также подразделения крупных российских и международных корпораций.

"Эта идея возникла как ответ на вызовы, когда огромные потенциалы при университетах, в частности, при Московском университете, требовали выходов в работу по высоким технологиям. И поэтому родилась идея создать долину, научно-технологический центр", - сообщил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Подбор резидентов для работы во первом корпусе уже стартовал. На платформе Московского инновационного кластера заявки подали десятки компаний.

"За этот период времени надо сформировать уже реальную команду тех, кто будет работать. Но я уверен, конечно! Конечно, здесь будут новые инновационные предприятия. Но это огромная возможность для студентов, аспирантов МГУ, преподавателей, профессуры реализовать на базе этого кластера самые амбициозные мечты, самые удивительные проекты. Так что, Виктор Анатольевич, я поздравляю вас и МГУ с началом огромной работы", - сказал Собянин.

На протяжении 10 лет резиденты кластера будут освобождены от налога на имущество, на прибыль и НДС. А страховые взносы на сотрудников будут снижены до 14%. Кроме того, для привлечения иностранных работников руководителя проектов не потребуется отдельного разрешения.

Егор Киселёв, Александр Медведев, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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