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Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

14:48
  • вторник
  • 26 января 2021

Препарат был одобрен санитарными властями страны

В ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что санитарные власти его страны одобрили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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"Хотел бы вас проинформировать о том, что вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями. И в скором будущем мы надеемся, что сможем закупить, а также приступить к совместному производству", - приводит слова Зарифа ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что "Спутник V" скоро будет зарегистрирован более чем в 25 странах. Помимо Ирана, это уже произошло в Венгрии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

К сегодняшнему дню в России, кроме "Спутника V", зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона" производства центра "Вектор". Регистрация третьей вакцины ожидается в феврале.

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