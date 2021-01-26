Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Препарат был одобрен санитарными властями страны

В ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что санитарные власти его страны одобрили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Хотел бы вас проинформировать о том, что вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями. И в скором будущем мы надеемся, что сможем закупить, а также приступить к совместному производству", - приводит слова Зарифа ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что "Спутник V" скоро будет зарегистрирован более чем в 25 странах. Помимо Ирана, это уже произошло в Венгрии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

К сегодняшнему дню в России, кроме "Спутника V", зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона" производства центра "Вектор". Регистрация третьей вакцины ожидается в феврале.

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