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В Москве глыба льда разбила припаркованные у дома машины

15:17
  • вторник
  • 26 января 2021

У одной из иномарок промята крыша и лопнуло лобовое стекло

В Сокольниках на улице Матросская тишина прямо на припаркованные машины упал лед с крыши. На кровле образовалась наледь, которая из-за резкого перепада температур начала разрушаться, передает "ТВ Центр".

Образовавшиеся глыбы рухнули на автомобили. У одной из иномарок оказалась промята крыша и лопнуло лобовое стекло. У других повреждены окна. Сумму ущерба еще предстоит выяснить. Здание, которое принадлежит частному владельцу, построено в начале прошлого века. Местные жители жалуются, что за строением никто не следит.

"Сзади меня стоит красный дом, который совершенно не убирает сосульки. Этот дом является коммерческой недвижимостью. Там есть собственник, и это не город. На днях у нас упала глыба с сосульками, которая повредила четыре автомобиля. Автомобили - под списание, можно сказать, крыша у всех помятая. Эта история повторяется каждый год", - рассказала местная жительница Раиса Базарова.

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