В Румынии могут отменить карантин для привитых туристов

Вакцина позволит сразу перемещаться по стране

В Румынии намерены разрешить туристам из Великобритании и стран Евросоюза не проходить обязательный карантин после прибытия в страну, но только в том случае, если путешественник был привит от коронавируса.

Ранее в стране действовало правило об обязательном двухнедельном карантине для вновь прибывших, однако теперь в Национальном комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили о новом варианте, при котором по стране можно сразу свободно передвигаться.

При этом гости страны должны иметь при себе справку, согласно которой было сделано два укола вакцины, а после второй части прививки прошло не менее 10 дней, передает Travel and Leisure.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"