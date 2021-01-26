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В Румынии могут отменить карантин для привитых туристов

15:22
  • вторник
  • 26 января 2021

Вакцина позволит сразу перемещаться по стране

В Румынии намерены разрешить туристам из Великобритании и стран Евросоюза не проходить обязательный карантин после прибытия в страну, но только в том случае, если путешественник был привит от коронавируса.

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Ранее в стране действовало правило об обязательном двухнедельном карантине для вновь прибывших, однако теперь в Национальном комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили о новом варианте, при котором по стране можно сразу свободно передвигаться.

При этом гости страны должны иметь при себе справку, согласно которой было сделано два укола вакцины, а после второй части прививки прошло не менее 10 дней, передает Travel and Leisure.

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