Депутат Мосгордумы Козлов призвал жителей столицы своевременно провести поверку счетчиков

Поверка нужна самим горожанам

Поверка счетчиков необходима, прежде всего, самим жителям для начисления корректных сумм за объем полученных услуг. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"Если житель не проводит поверку, то первые три месяца плату будут рассчитывать по средним показателям счетчика за последние полгода. Затем в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу", - отметил парламентарий.

Александр Козлов сообщил, что из-за пандемии COVID-19 поверка счетчиков была отложена. Однако сейчас обстановка нормализуется. "Конечно, при проведении поверки нужно соблюдать все меры безопасности – общаться со специалистом, используя средства индивидуальной защиты", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Напомним, с начала 2021 года завершился мораторий на поверку приборов учета воды, электроэнергии, а также газа.

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