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Мишустин объявил о совместном с Белоруссией производстве вакцины от коронавируса

15:15
  • вторник
  • 26 января 2021

Премьер провел переговоры с белорусским коллегой

Совместное производство российской вакцины от коронавируса создается на территории Белоруссии. Заявление премьер-министра России Михаила Мишустина прозвучало на переговорах с председателем белорусского правительства Романом Головченко.
Мишустин назвал сроки выхода третьей российской вакцины в оборот

"4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции и, в соответствии с решением президента России Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии", - сказал глава кабмина.

Ранее Мишустин сообщил, что в ближайшее время поступит в гражданский оборот третья российская вакцина от COVID-19. Препарат разработан центром имени Чумакова. Премьер напомнил, что сейчас для массовой вакцинации применяется в основном вакцина "Спутник V". Но уже в следующем месяце начнется масштабный выпуск препарата "Эпиваккорона", передает ТАСС.

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