Главный тренер сборной России по футболу привился от коронавируса

Его примеру последовал и врач команды Эдуард Безуглов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов привился от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба команды.
"В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что вместе с Черчесовым прививку сделал и главный врач команды Эдуард Безуглов.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru
— Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021
В марте подопечные Черчесова стартуют в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. 24 марта россияне сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"