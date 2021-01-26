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Главный тренер сборной России по футболу привился от коронавируса

15:25
  • вторник
  • 26 января 2021

Его примеру последовал и врач команды Эдуард Безуглов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов привился от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба команды.

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"В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что вместе с Черчесовым прививку сделал и главный врач команды Эдуард Безуглов.

В марте подопечные Черчесова стартуют в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. 24 марта россияне сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.

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