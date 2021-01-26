Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больниц

До последнего времени в медучреждениях оставались 10 человек

Как сообщили в пресс-службе администрации дагестанского Буйнакска, все госпитализированные после отравления питьевой водой в городе выписаны, передает "Интерфакс".

Уточняется, что до последнего времени в больнице оставались 10 человек.

С 11 января в медицинские учреждения Буйнакска стали поступать взрослые и дети с признаками отравления. Причиной стала некачественная питьевая вода.

Специалисты провели промывку и хлорирование городских водопроводных сетей. Для этого пришлось на некоторое время приостановить подачу воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вскоре был арестован и. о. директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов. Его подозревают в том, что он не принимал мер для обеззараживания воды в течение определенного времени.

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