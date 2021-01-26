Путин открыл развязку в Химках

Строить развязку начали в 2019 году

Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия развязки на пересечении трассы М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках. Президент лично присутствовал при запуске движения.

Развязка соединила Старые и Новые Химки. Строить ее начали весной 2019 года. Протяженность основного хода развязки – 800 метров.

Открытие объекта улучшит транспортную доступность Химок. Раньше время в пути из одной части города в другую в утренний час пик составляло не менее одного часа.

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