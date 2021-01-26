Врач объяснил, как правильно вернуться к спорту после коронавируса

Нельзя просто так возобновлять тренировки

Переболевшим коронавирусной инфекцией следует внимательно относиться к своему физическому состоянию и возобновлять спортивные тренировки постепенно, рассказал вирусолог Илья Кукин.

Эксперт посоветовал сначала подготовить организм к предстоящим нагрузкам, а уже затем возвращаться в спортзал возобновлять занятия.

"Поначалу вам будет не хватать выносливости из-за биохимических процессов, которые происходили в организме, когда разрушались клетки, в том числе мышечные. Именно поэтому, когда вы выходите на прежнюю мощность, организм не может дать необходимой силы из-за дефицита энергии. Поэтому мы должны организм "откатить" к восстановлению, чтобы он обратно в штатном режиме набрал тот потенциал, который у него был", - объяснил Кукин.

Он добавил, что самостоятельно лучше не начинать заниматься спортом – перед этим следует проконсультироваться с врачом, передает "Вечерняя Москва".

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