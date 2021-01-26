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Московским автовладельцам посоветовали пересесть на общественный транспорт

15:43
  • вторник
  • 26 января 2021

В столице ожидается резкое ухудшение погоды

Погода в Москве к вечеру 26 января резко ухудшится. Мэрия столицы призвала жителей быть аккуратными на дорогах: синоптики пообещали мокрый снег и сильный ветер.
Снегопад и потепление: москвичей ждет изменчивая погода

"До 10:00 27 января... ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с", - сообщает департамент транспорта Москвы.

Автовладельцам напоминают, что не стоит оставлять транспортные средства вблизи плохо укрепленных конструкций. Водителей призывают быть аккуратными на дорогах, а по возможности пользоваться общественным транспортом, передает "Интерфакс".

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