Робота уличили в продаже номеров телефонов пользователей Facebook

Пострадавших может быть более полумиллиарда

Эксперты по компьютерной безопасности выявили робота, который хранит 533 миллиона номеров лисных мобильных телефонов пользователей соцсети Facebook. Данные можно приобрести у бота по доступно цене – 20 долларов за штуку.

Как сообщает один из основателей компании Hudson Rock Элон Галь, речь идет о персональных номерах сотовых телефонов пользователей соцсети из США, Канады. Великобритании, Австралии и еще 15 стран мира. Неизвестный злоумышленник заполучил их несколько лет назад, воспользовавшись уязвимостью в защите Facebook. Лазейку обнаружили и устранили в августе 2019 года.

Слитая база данных нанесет огромный урон неприкосновенности личной жизни и наверняка будет использовано злоумышленниками для мошенничества, приводит слова Галя портал Vice. Facebook задолго до 2019 года рекомендовал и даже требовал от пользователей "привязывать" их учетные записи к личным телефонным номерам. Соцсеть уличили в сборе информации в рекламных целях.

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