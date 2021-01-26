Путин рассказал о планах по дорожному строительству в России

К 2024 году в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог доведут до нормативного состояния

В подмосковных Химках во вторник открылась новая транспортная развязка. В церемонии запуска движения принял участие Владимир Путин. Путепровод решает проблему фактической разделённости этого города, передает "ТВ Центр".

Ленинградское шоссе и железная дорога буквально разрезают Химки на две части, затрудняя транспортное сообщение между ними. Путепровод был построен по поручению президента. Два года назад Владимир Путин посетил химкинский завод "Энергомаш", и его сотрудники попросили главу государства помочь в решении проблемы.

Общаясь во вторник с рабочими, Владимир Путин отметил, что в минувшем году, несмотря на трудности, вызванные борьбой с коронавирусом, все планы дорожного строительства были выполнены. В ближайшее время работы у дорожных строителей тоже будет достаточно.

"Планы по дорожному строительству и по "сшиванию" страны у нас большие. Средства необходимые выделены, всё зарезервировано, будет ритмично выделяться. Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85 процентов дорог довести до нормативного состояния. А к 2030 году ещё 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние. Это очень большой объём работы, очень большой, причём по всей стране. География самая широкая - от Дальнего Востока до Калининграда", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"