В Германии нарастает скандал вокруг вакцины AstraZeneca

Лекарство оказалось неэффективным для людей пожилого возраста

В Германии разгорается громкий скандал вокруг вакцины от коронавируса, которую производит британско-шведская компания "АстраЗенека" (AstraZeneca). В местных СМИ появились данные, что эффективность препарата у пациентов в возрасте 65 лет и старше составляет не более 8 процентов. А значит, круг лиц, которых можно прививать этой вакциной, резко сужается. И это на фоне срыва запланированных поставок препарата от американского концерна "Пфайзер" (Pfizer).

В режиме локдауна вот уже которую неделю живут Великобритания и Германия. Вот-вот объявят новый карантин во Франции. Вся надежда на вакцинацию. Но она в Европе пока идет со срывом всех графиков. И вот еще одна плохая новость. В правительстве Германии, по данным сразу двух авторитетных немецких изданий, получили тревожную статистику. Вакцина от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, в разработку которой были вложены десятки миллиардов долларов, оказалась неэффективной для людей пожилого возраста. То есть для тех, кому препарат как раз и нужен больше всего.

И ведь это не первый скандал вокруг AstraZeneca. В ноябре в британской прессе появились публикации, утверждающие: высокой результативности - в 90 процентов - а также малого процента побочных эффектов разработчики смогли добиться, потому что вкалывали добровольцам половину от требуемой дозы. Что это было - ошибка или подлог - до сих пор не ясно. Однако реальную эффективность вакцины уже тогда оценивали в 62 процента. И вот теперь новые данные.

Которые сама компания, впрочем, уже официально опровергла. Заявив, что разработанный на основе взятого у обезьяны аденовируса препарат все-таки формирует иммунный ответ у пожилых людей. Правда, с уточнением: "Данные об эффективности для этой категории лиц в настоящее время ограничены небольшим количеством исследуемых случаев, но дополнительные данные будут доступны в будущих анализах".

При этом ЕС должен выдать сертификат на применение препарата уже в конце этой недели. Но даже если AstraZeneca будет одобрена ЕМА, поставки ее начнутся с большой задержкой. Компания уже объявила: вместо заявленных 80 миллионов доз к марту месяцу успеет произвести только половину. И не факт, что нагонит график в будущем.

А ведь AstraZeneca должна была частично заместить дефицит вакцины от Pfizer, на которую делали ставку в Европе. Но фармгигант тоже срывает все сроки.

"Pfizer не успевает поставить те дозы, которые обещало, в европейские страны. В связи с этим идет задержка вакцинации. Большое количество вопросов было по поводу состава в некоторых странах. Так как изначальный состав Pfizer и тот, который прислали, оказался разным. Плюс, тяжелая логистика вакцины Pfizer, плюс очень много вопросов было с нарушением этой логистики. Все не так просто, на самом деле", - рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Шесть стран северо-восточной Европы уже пожаловались на проблемы с поставками препарата в Еврокомиссию. Швеция даже временно приостановила выплаты, так как Pfizer не мог верно указать количество доз вакцины в одной ампуле. А Италия и вовсе намерена подать на производителя в суд. Компания в последний момент уведомила власти страны о сокращении поставок на 29%.

На этом фоне все больше стран проявляет интерес к российской вакцине "Спутник V". А ведь против нее в ряде западных СМИ была развернута целая кампания.

"Это вопрос политический. Так как Запад претендует на то, что только он может спасти мир от пандемии. И для них вот это моральное право, моральный приоритет якобы единственно правильной вакцины важен с политической и имиджевой точки зрения. И второе - это больше деньги, это борьба за рынки сбыта", - рассуждает политолог Сергей Михеев.

Сейчас "Спутник V" уже получил одобрение Национального института фармакологии Венгрии. И теперь проходит сертификацию в Евросоюзе в целом. А по количеству заказов препарат уже занимает четвертое место среди всех вакцин от коронавируса. И в ближайшее время российская вакцина будет разрешена к применению более чем в 25 странах мира.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"