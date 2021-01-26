Температурный рекорд 143-летней давности побит в Москве

Рекордные показатели также зафиксированы в Санкт-Петербурге и Новгороде

Необычный температурный рекорд зафиксирован в столице. Ночью 25 января воздух прогрелся до 3,8 градусов. Удивительно то, что самый высокий показатель был зафиксирован в ночное время, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Обычно рекорды определяются ночные и дневные. Днем, естественно, максимальные температуры, ночью отрицательные. Вчера ночью была температура 3,8 градуса, в понедельник. И это самая высокая температура, потому что до этого была температура 3,6 за 143 года наблюдений", - сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Рекордные значения зарегистрированы и в Санкт-Петербурге - 4,5 градуса против предыдущего наивысшего показателя в 4 градуса. А в Новгороде столбики термометров поднялись до 3,4 градуса - при прежнем рекорде в 3,3 градуса, зафиксированном в 1991 году. Вильфанд отметил, что рекордные значения связаны с теплым воздухом, поступающим в Европейскую Россию, и очень плотной облачностью.

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