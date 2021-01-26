Российские фигуристы придумали название для сборной к чемпионату мира

ЧМ должен пройти 22-28 марта в Стокгольме

Российские фигуристы придумали название для сборной, которая выступит на чемпионате мира 2021 года. Это сокращенное наименование Федерации фигурного катания на коньках России - Figure Skating Russia (FSR).

"Скорее всего, это будет так, но окончательного решения нет", - сообщил агентству ТАСС источник в федерации.

Спортивный арбитражный суд, рассматривавший иск WADA, ранее решил, что российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. В течение двух лет атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а гимн страны должен быть заменен на другую музыку. Недавно российские спортсмены предложили вместо гимна на Олимпийских играх использовать узнаваемую во всем мире песню "Катюша".

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