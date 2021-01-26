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Заболевшую COVID-19 тигрицу усыпили в шведском зоопарке

17:47
  • вторник
  • 26 января 2021

Заразились также несколько львов

Сотрудникам зоопарка шведского города Бурос пришлось усыпить тигрицу, заболевшую COVID-19. Заразились также несколько львов. Предполагают, что коронавирус животные подхватили от сотрудников зверинца.
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17-летняя тигрица Настасья быстро теряла аппетит. Состояние животного ухудшилось, в итоге ее пришлось усыпить. У заразившихся львов симптомы легкие, их изолировали в вольере. Специалисты отмечают, что это первый случай заболевания коронавирусом кошачьих в Швеции.

"На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку", - прокомментировал ситуацию телеканалу SVT государственный эпизоотолог Швеции Карл Столь.

По мнению врачей, животные заразились от сотрудников зоопарка. Симптомы COVID-19 наблюдались у многих из них, а у троих работников был положительный тест на коронавирус.

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