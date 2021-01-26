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Депутат МГД Титов: "Венчурная академия" привлечет внимание к перспективным направлениям экономики Москвы

18:22
  • вторник
  • 26 января 2021

Запрос на компетенции в этой сфере растет

"Венчурная академия" - это новый для столицы проект, однако необходимость в нем назрела именно сейчас. Об этом во вторник заявил депутат Московской городской думы Андрей Титов.

"Очень большое внимание уделяется теме инвестирования в широком смысле, растет класс инвесторов как таковых. Появление специальных курсов для венчурных проектов показывает, что рынок растет и растет запрос на компетенции в этой сфере", - заявил парламентарий, добавив, что это положительная тенденция.

Андрей Титов сообщил, что первый набор в "Венчурную академию" продлится до 19 февраля. Обучение организовано на цифровой платформе Московского инновационного кластера, в онлайн-формате. В первый набор войдут до 20 слушателей, их выберут на конкурсной основе, передает АГН "Москва".

По мнению депутата, обучение в "Венчурной академии" повысит компетенции московских инвесторов. Все это позитивно скажется на инвестиционном климате столицы.

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