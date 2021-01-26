Рейтинг Зеленского критически снизился

Президента поддерживают менее 20% украинцев

Украинские избиратели все меньше симпатизируют действующему президенту Незалежной. Если бы выборы в стране прошли в ближайшее время, за Владимира Зеленского отдали бы голоса менее 20% граждан, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В публикации института отмечается: если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, Зеленский получил бы 19,8% голосов тех, кто определился с выбором. На втором месте – бывший президент Петр Порошенко, которого поддержали бы 15,7% опрошенных. Третью позицию заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, немногим меньше голосов респондентов получил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Речь шла о первом туре выборов.

Еще интереснее оказались предположительные данные второго тура. Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то победу одержал бы действующий президент. А вот если бы соперником Зеленского стал Бойко, то в президенты прошел бы представитель ОПЗЖ.

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