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Солист Мариинки госпитализирован с ножевым ранением в Петербурге

18:45
  • вторник
  • 26 января 2021

Предположительно, артиста ранили во время семейной ссоры

Доставленный в одну из больниц Санкт-Петербурга мужчина с ножевым ранением оказался артистом Мариинского театра.  Предполагают, что травма получена во время семейного конфликта.
В Москве после репетиции госпитализировали артистов Мариинского театра

"Мужчина 38 лет был доставлен в больницу 26 января с ножевым ранением", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Северной столицы.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший – солист Мариинки Павел Шмулевич. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Мариинского театра. Та добавили, что артист в удовлетворительном состоянии и планирует приступить к работе в ближайшее время. Солист передал СМИ благодарность за заботу о его здоровье – но попросил не распространять информацию о его частной жизни.

Источник агентства сообщил, что за медицинской помощью обратилась и жена артиста. Врачи диагностировали травму головы. Женщина заявила, что ее избил супруг.

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