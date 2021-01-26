В спецприемниках Москвы остаются более 60 участников незаконных акций

С претензиями и жалобами они не обращались

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии посетили спецприемники, где содержатся задержанные участники несогласованной акции в Москве. Арестованных более 60, с жалобами они не обращались, сообщила представитель ОНК Марина Литвинович.

"Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных №1 и №2. В первом содержатся 32 арестованных во время митинга, а во втором - 31 арестованный. В основном это статьи 20.2 и 19.3… Условия нормальные, претензий и жалоб ни у кого нет", - написала Литвинович в Telegram.

Протестные акции, не согласованные с властями, прошли 23 января в разных городах России. С призывами выходить на улицы к людям обращались сторонники блогера Алексея Навального. В Кремле подчеркнули, что к акциям призывают провокаторы, действия которых хорошо понятны. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

Упоиянутые Литвинович статьи касаются неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции и нарушения установленного порядка проведения собрания, передает РИА Новости.

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