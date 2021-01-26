Путин рассказал о больших планах по "сшиванию" страны дорожной сетью

География самая широкая - от Дальнего Востока до Калининграда

В подмосковных Химках открылась новая транспортная развязка. В церемонии запуска движения принял участие Владимир Путин. Путепровод решает проблему разделённости города: Ленинградское шоссе и железная дорога буквально разрезают Химки на две части. На возникающие из-за этого транспортные проблемы президенту два года назад пожаловались рабочие завода "Энергомаш".

800 метров и от двух до пяти полос движения. Для автомобилистов эти параметры новой развязки на пересечении трассы М-10 и улицы Репина имеют конкретный временной эквивалент: 15 минут езды вместо часа стояния в заторах. Именно столько теперь будет занимать путь между Старыми и Новыми Химками. Средняя расчетная скорость движения - 70 километров в час. Владимир Путин лично благодарит дорожников за сданный с опережением графика объект.

"От имени всех жителей Химок хочу сказать "спасибо", потому что это реально улучшает их жизнь", - заявил Путин.

Две части подмосковного города разделены Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой. Строительство развязки еще в советские времена было предусмотрено генпланом. Проблема обострилась с началом бурного жилищного строительства в Химках. Соединение транспортной артерией двух районов - это прерогатива исключительно региональных властей.

"Решение было, но без средств из федерального бюджета нам было затруднительно построить такой объект. Мы эту развязку начали строить после обращения сотрудников "Энергомаш" к Владимиру Владимировичу Путину, нам были выделены средства из федерального бюджета, что позволило нам в рекордные сроки построить данный объект", - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Та самая встреча, результатом которой стало улучшение транспортной ситуации в Химках, была в апреле 2019 года. Во время посещения президентом местного предприятия "Энергомаш" Владимиру Путину рассказали: благодаря их работе ракеты летят в космос, но сами работники добираются на службу как черепахи, часами простаивая в заторах. И новая развязка необходима.

И это важно не только для сотрудников "Энергомаша". Для 250 тысяч жителей Химок. Уже к концу года была готова проектная документация, а сам объект возвели в два раза быстрее запланированного.

На карте Подмосковья губернатор Воробьев показывает президенту программу развития транспортного узла области. Всего построят 28 новых путепроводов на пересечениях с железной дорогой. Три сдадут до конца года. Буквально послезавтра губернатор области вместе с мэром столицы откроет развязку у подмосковной платформы "Жаворонки". Этот проект был реализован за счет столичного бюджета. Этим транспортное сотрудничество Москвы, Подмосковья и федерального центра не ограничивается. Например, инициатива Сергея Собянина запустить Московские центральные диаметры оказалась более чем востребована жителями столицы и области.

"Сегодня это очень популярное средство. Диаметр. Мы сделали так, что проезд стоит не 138 рублей, как раньше, а 50 рублей. В этом году почти каждый день 2 миллиона человек пользуются пригородным сообщением", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Владимир Путин во вторник принял приглашение летом присутствовать на запуске движения по Центральной кольцевой автодороге Подмосковья. Она пройдет в 50 километрах от МКАД и позволит существенно разгрузить Московскую кольцевую от транзитного транспорта.

Всего в стране за минувший год построили с нуля свыше 900 километров федеральных трасс, почти 8 тысяч километров отремонтировали. Планы 2020-го года выполнены без срывов.

"Благодаря тому, что мы прислушиваемся к рекомендациям врачей и эпидемиологов, мы не стали останавливать дорожное строительство. Во-первых, все выполнено, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили и дороги построили. Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы на дорожное строительство, по сшиванию страны большие. Средства необходимые выделены. Все зарезервировано, будет ритмично выделяться", - сообщил Путин.

К 2024 году 85 процентов дорог в 105 крупнейших агломерациях страны - от Калининграда до Владивостока - должны быть приведены в нормативное состояние. И это не просто гигантские объёмы, обширная география, но и десятки тысяч новых рабочих мест. Как на время возведения самих объектов, так и после сдачи их в эксплуатацию.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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