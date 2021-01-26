Тысячи россиян ведут онлайн-дневники наблюдения после прививки от COVID-19

Данные нужны медикам

С каждым днём увеличивается число привитых. Почти два миллиона доз вакцины регионы получат до конца недели. Ещё один - третий отечественный препарат, разработанный Центром имени Чумакова, как заявил Михаил Мишустин, должен поступить в гражданский оборот в ближайший месяц.

Люди не упускают шанса запечатлеть на память весь процесс иммунизации. Блогеры ещё и ведут прямые эфиры прямо из прививочных кабинетов. Врачи видеосъемку не запрещают.

Как проходит объявленная президентом массовая вакцинация, премьер-министр обсудил на координационном совете по борьбе с коронавирусом. Михаил Мишустин подчеркнул, что сегодня важно, чтобы жители каждого региона получили возможность сделать прививку. Отгружено уже более двух миллионов доз. Ещё два миллиона сейчас проходят стадию контроля качества, после чего их также отправят в прививочные пункты. Их по стране уже 2 тысячи 711.

"Сейчас массовая вакцинация идёт в основном "Спутником V". В следующем месяце перейдём к масштабному выпуску вакцины "ЭпиВакКорона". Она уже начала поступать в гражданский оборот. На её производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей. Министерство здравоохранения получило документы для регистрации ещё одной вакцины Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших учёных и в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот", - сообщил Мишустин.

Премьер ещё отметил - девять миллиардов рублей выделили врачам, работающим с коронавирусом. И два миллиарда 700 миллионов - на закупку бесплатных лекарств для тех, кто болеет дома. Министр здравоохранения привёл цифры - коечный фонд в больницах в среднем загружен на 70 процентов. Сейчас отмечается снижение случаев заражения в 22 субъектах Федерации. В 60 эпидситуация стабилизировалась. И лишь в трёх регионах ещё продолжается рост. Идёт постоянное изучение новых штаммов коронавируса.

Несмотря на оптимистичные данные, пренебрегать мерами предосторожности не стоит. Коллективный иммунитет в России ещё не сформировался. И в этом вопросе, опять же, большие надежды возлагают на массовую вакцинацию.

"Мы фиксируем снижение инфицированности и регистрации случаев в профессиональных группах. Среди работников здравоохранения - это наиболее интенсивное снижение на 22 процента, в образовании - на 22 процента, государственных служащих на 15 процентов и работников промышленных предприятий на 13 процентов", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Стоит отметить, что снижение количества инфицированных отмечается в тех отраслях, работники которых начали получать вакцину одними из первых. То есть результат есть, и он очень хороший. В Кемеровской области для доставки на прививку жителей отдаленных сел запустили услугу - социальное такси. Многие им успели воспользоваться. А в Новокузнецке, как и много где по стране, люди получают уже второй компонент.

Более 100 тысяч пациентов, получивших вакцину, сейчас ведут онлайн-дневники наблюдения. Данные нужны эпидемиологам и вирусологам. Сообщается, что в России уже появились ПЦР-тесты, способные распознавать новый "британский" штамм коронавируса.

Дмитрий Гусев, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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