ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На социальном онлайн-форуме "Единой России" обсудили работу волонтерских центров

22:25
  • вторник
  • 26 января 2021

Премьер-министр поблагодарил единороссов за работу

Опыт работы волонтерских центров в разных регионах страны обсуждался во вторник в ходе второго социального онлайн-форума "Единой России". Речь шла о новых инициативах по поддержке социально незащищенных групп граждан и ветеранов. Среди таких начинаний - выплаты жителям Севастополя, пережившим осаду фашистов. Лицензирование домов престарелых. Выдача людям из групп риска мобильных устройств, передающих информацию о состоянии их здоровья.

Ряд подобных предложений, сделанных на первом форуме в декабре прошлого года, одобрил Владимир Путин. Глава государства утвердил перечень поручений, которые сейчас выполняют единороссы вместе с волонтерами. За время, прошедшее с первого форума, забот у добровольцев не убавилось. На форуме говорили о самых востребованных видах помощи, передает "ТВ Центр".

"Наши волонтеры доставляли медикам питание и почти 2 миллиона наборов горячего питания было за этот период доставлено. Людям было доставлено 700 тысяч лекарственных комплектов. Большую помощь нам оказали студенты медицинских учреждений. Более ста тысяч наших добровольцев продолжат доставлять все необходимое тем, кто находится на самоизоляции. Будем, как мы и договаривались, развивать автоволонтерство, уделим внимание колл-центрам, где наши волонтеры реагируют на обращения граждан", - рассказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Перед началом форума "Единой России" секретарь Генсовета партии Андрей Турчак встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Председатель правительства поблагодарил единороссов за работу и пожелал им успеха. При этом он подчеркнул, что кабмин также принимает меры, чтобы помочь людям в непростое время пандемии. Одним из таких шагов стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась преимущественно людям старшего поколения. И здесь "Единая Россия" серьезно поработала, помогла правильно сформулировать первоочередные задачи, отметил премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники общественного движения "Волонтеры-медики'
Сотрудники общественного движения "Волонтеры-медики'
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры доставляют товары первой необходимости для пожилых граждан
Волонтеры доставляют товары первой необходимости для пожилых граждан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.