На социальном онлайн-форуме "Единой России" обсудили работу волонтерских центров

Премьер-министр поблагодарил единороссов за работу

Опыт работы волонтерских центров в разных регионах страны обсуждался во вторник в ходе второго социального онлайн-форума "Единой России". Речь шла о новых инициативах по поддержке социально незащищенных групп граждан и ветеранов. Среди таких начинаний - выплаты жителям Севастополя, пережившим осаду фашистов. Лицензирование домов престарелых. Выдача людям из групп риска мобильных устройств, передающих информацию о состоянии их здоровья.

Ряд подобных предложений, сделанных на первом форуме в декабре прошлого года, одобрил Владимир Путин. Глава государства утвердил перечень поручений, которые сейчас выполняют единороссы вместе с волонтерами. За время, прошедшее с первого форума, забот у добровольцев не убавилось. На форуме говорили о самых востребованных видах помощи, передает "ТВ Центр".

"Наши волонтеры доставляли медикам питание и почти 2 миллиона наборов горячего питания было за этот период доставлено. Людям было доставлено 700 тысяч лекарственных комплектов. Большую помощь нам оказали студенты медицинских учреждений. Более ста тысяч наших добровольцев продолжат доставлять все необходимое тем, кто находится на самоизоляции. Будем, как мы и договаривались, развивать автоволонтерство, уделим внимание колл-центрам, где наши волонтеры реагируют на обращения граждан", - рассказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Перед началом форума "Единой России" секретарь Генсовета партии Андрей Турчак встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Председатель правительства поблагодарил единороссов за работу и пожелал им успеха. При этом он подчеркнул, что кабмин также принимает меры, чтобы помочь людям в непростое время пандемии. Одним из таких шагов стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась преимущественно людям старшего поколения. И здесь "Единая Россия" серьезно поработала, помогла правильно сформулировать первоочередные задачи, отметил премьер.

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